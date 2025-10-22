Die Schweizer DocMorris AG (ISIN: CH0042615283) jongliert gerade mit ihren Finanzen. Das Unternehmen hat eine neue Wandelanleihe über 49,6 Millionen Franken platziert. Das Geld soll alte Verbindlichkeiten ablösen. Die Online-Apotheke aus Frauenfeld führt damit einen klassischen Schuldenmanöver durch. DocMorris tauscht Anleihen aus: Die neue Anleihe läuft bis 2028 und bringt einen Kupon von drei Prozent. Damit will DocMorris die alte Wandelanleihe aus 2026 vorzeitig zurückkaufen. Von dieser sind noch 87,6 Millionen Franken im Umlauf. Das Unternehmen bietet den Anleihegläubigern 103,5 Prozent des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
