Die italienische Großbank Unicredit hat im dritten Quartal ein überraschend starkes operatives Ergebnis vorgelegt. Konzernchef Andrea Orcel sieht sich auf Kurs zum Jahresziel von 10,5 Milliarden Euro. Und ab 2026 soll die Konsolidierung der Commerzbank-Beteiligung den Gewinn der Italiener weiter beflügeln. "Unicredit hat erneut Rekordergebnisse erzielt: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent, die Kosten sanken um 0,1 Prozent, während wir unser erweitertes Geschäft integriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag