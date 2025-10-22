EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

Köln, 22. Oktober 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, erzielt zwei weitere Vermietungserfolge in den Science Parks AERO49, Hallbergmoos und NORTH43, Köln. Der Ankermieter SupplyOn AG hat seinen Mietvertrag in Hallbergmoos verlängert und bleibt dem Standort langfristig erhalten. SupplyOn vernetzt Kunden und Lieferanten weltweit und stellt den langfristigen Erfolg der Lieferkette sicher. Des Weiteren wird die Auslastung im Science Park NORTH43 mit dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags mit GM Immobilienkonzept, einem Unternehmen aus dem Bereich Facility Management, weiter gestärkt.



Der neue, fünfjährige Mietvertrag mit SupplyOn tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und umfasst eine Mietfläche von rund 4.720 m². Dies entspricht rund 30 Prozent der Gesamtfläche des Science Parks Aero49. Der Vermietungserfolg steht beispielhaft für die hohe Mieterbindung, die Science Parks als Assetklasse kennzeichnet. Der Standort in Hallbergmoos umfasst eine Mietfläche von 15.273 m2. Er liegt in unmittelbarer Nähe zum Münchener Flughafen, verfügt über eine eigene Kantine und befindet sich direkt an der O2-Surftown. SupplyOn ist ein international etabliertes Supply-Chain-Netzwerk. Das Unternehmen vernetzt über 140.000 Partner weltweit und bietet umfangreiche digitale Lösungen zur Steuerung der gesamten Lieferkette.



GM Immobilienkonzept mietet ab dem 1. Januar 2026 rund 264 m² im Science Park NORTH43 an. Als technische Immobilienverwaltung ist GM Immobilienkonzept auf die Verwaltung und Betreuung gewerblich genutzter Immobilien fokussiert. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, um eine professionelle Betreuung im laufenden Betrieb zu gewährleisten. Der Standort liegt im Kölner Norden und bietet eine moderne Infrastruktur, flexible Nutzungsmöglichkeiten sowie zahlreiche attraktive Ausstattungsmerkmale für eine moderne Büro- und Konferenznutzung. Somit ermöglicht die innere Funktionalität ein hohes Maß an individueller Raumgestaltung. Der Science Park liegt zudem nur wenige Autominuten von den Autobahnen A1 und A59 entfernt und verfügt über eine direkte ÖPNV-Anbindung. Naturnahe Freizeitmöglichkeiten wie der nahegelegene Fühlinger See steigern zusätzlich die Standortqualität.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG, betont: "Die beiden Vermietungserfolge unterstreichen einmal mehr die Attraktivität unserer Standorte. Mit SupplyOn setzen wir die erfolgreiche Zusammenarbeit fort, gleichzeitig heißen wir GM Immobilienkonzept als neuen Mieter herzlich willkommen. Das Interesse an unseren Standorten ist weiterhin hoch: Moderne und hochwertige Flächen in Science Parks sind stark nachgefragt und wir sind in der Lage flexibel und schnell auf Mieterwünsche reagieren zu können. Deshalb sind wir zuversichtlich, schon bald weitere Mietvertragsabschlüsse bekannt geben zu können."



Über ESPG



Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



