EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien

Science Park CAMPTEQ: ESPG schließt Neuvermietung mit DMSZ ab



09.01.2026 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Science Park CAMPTEQ: ESPG schließt Neuvermietung mit DMSZ ab



Köln, 9. Januar 2026 - Die European Science Park Group ("ESPG"), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat im Science Park CAMPTEQ in Griesheim bei Darmstadt einen Mietvertrag abgeschlossen. Neuer Mieter ist die Deutsche Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH ("DMSZ") - eine führende akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft von Managementsystemen. Die Neuvermietung umfasst eine Fläche von rund 800 Quadratmetern. Mit dem Vertragsabschluss setzt sich die positive Vermietungsentwicklung im Science Park CAMPTEQ fort, der über eine Gesamtmietfläche von rund 13.500 Quadratmetern verfügt.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG, ordnet die Neuvermietung ein: "Die Vermietung an die DMSZ unterstreicht die Attraktivität des Science Park CAMPTEQ als Standort für wissensintensive und anspruchsvolle Unternehmen. Mit gezielten Investitionen haben wir das Areal in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Science Park weiterentwickelt. Dass sich ein etabliertes Zertifizierungsunternehmen wie die DMSZ für CAMPTEQ entscheidet, bestätigt unser Nutzungskonzept und die strategische Ausrichtung des Standorts. Den eingeschlagenen Weg werden wir fortführen und weiterhin stetig in die Entwicklung des Standorts investieren."



Johann W. Kolligs, geschäftsführender Gesellschafter der DMSZ, ergänzt: "Als eigentümergeführtes Unternehmen, das seit mehr als 20 Jahren in Griesheim bei Darmstadt verwurzelt und etabliert ist, legen wir großen Wert auf Stabilität, Qualität und langfristige Perspektiven. Der Science Park CAMPTEQ bietet uns ein professionelles Umfeld, das unsere Weiterentwicklung unterstützt und unseren hohen Ansprüchen als Zertifizierungsgesellschaft gerecht wird."



Im Rahmen der Renovierung wurden die Mietflächen vollständig modernisiert, einschließlich Oberböden, Wänden, Decken, Beleuchtung, Sanitärinstallationen und Küchen. Zusätzlich wurde ein barrierefreies WC mit Dusche realisiert, das auch den Bedürfnissen fahrradpendelnder Mitarbeitender Rechnung trägt.



Der Science Park CAMPTEQ entwickelt sich zu einem zentralen Wissenschafts- und Technologiestandort im Herzen von Griesheim. Das Areal bietet flexible Büro- und Gewerbeflächen für Unternehmen aus Forschung, Hightech und weiteren wissensintensiven Branchen. Die Nähe zur TU Darmstadt, die gute Verkehrsanbindung sowie die Einbettung in eine dynamische Wirtschaftsregion schaffen attraktive Rahmenbedingungen für Wachstum und Innovation. Mit moderner Infrastruktur, einem zukunftsorientierten Nutzungskonzept und starker regionaler Verankerung trägt CAMPTEQ dazu bei, Griesheim langfristig als Zukunftsstandort zu positionieren.



Die DMSZ, mit ihrem langjährigen Sitz in Griesheim bei Darmstadt, ist eine von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft von Managementsystemen und unterstützt Organisationen weltweit bei der Zertifizierung international anerkannter Standards wie der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO/IEC 27001 sowie weiteren Management- und Sicherheitsstandards. Als akkreditierte Zertifizierungsstelle steht die DMSZ für unabhängige, kompetente und praxisnahe Zertifizierungsverfahren. Der Fokus liegt auf einer effizienten Durchführung der Audits und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Unternehmen aller Größen und Branchen. Mit dem Science Park CAMPTEQ hat die DMSZ in unmittelbarer Nähe ihres bisherigen Standorts ein Umfeld gefunden, das ideale Voraussetzungen bietet, um das stetige Wachstum der vergangenen zwei Jahrzehnte erfolgreich fortzusetzen. Der Internetauftritt der DMSZ ist unter www.dmsz.de abrufbar.





Über ESPG

Die ESPG ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



Pressekontakt

Jan Hutterer

T +49 40 60 91 86 83

M +49 172 3462831

espg@kirchhoff.de



09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News