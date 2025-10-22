Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87) präsentiert sich mit Licht und Schatten. Das Unternehmen meldet operative Fortschritte, kämpft aber weiterhin mit der Liquidität. Die Finanzprognose für 2025 wurde zurückgezogen. Das weckt Fragen bei Anlegern. GPU-Geschäft nimmt Fahrt auf: Die Kundennachfrage nach GPU-Kapazitäten steigt deutlich. Im Oktober lag die Zuteilungsquote bei 70 Prozent mit über 15.000 zugewiesenen GPUs. Die monatliche Umsatz-Run-Rate im Cloud-Geschäft soll im vierten Quartal zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen. Northern Data hat zudem eine Exklusivvereinbarung mit einem globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
