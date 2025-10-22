EQS Stimmrechtsmitteilung: CPI Europe AG

CPI Europe AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.10.2025 / 10:36 CET/CEST

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Zurich, Switzerland, 21.10.2025 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: CPI Europe AG 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person

Name: UBS Group AG

Sitz: Zurich

Staat: Switzerland 4. Namen der Aktionäre: 5. Datum der Schwellenberührung: 17.10.2025 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,19 %

0,12 %

0,32 %

138 669 711 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,80 %

1,25 %

2,05 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000A21KS2 269 694 0,19 % Subsumme A 269 694 0,19 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Right to Recall of Lent shares n/a At any time 111 050 0,08 % Right of use over shares n/a At any time 58 616 0,04 % Subsumme B.1 169 666 0,12 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 UBS Group AG 2 UBS AG 1 3 UBS Switzerland AG 2 4 UBS Asset Management AG 2 5 UBS Asset Management Switzerland AG 4 6 UBS Fund Management (Switzerland) AG 5 7 UBS Asset Management (Europe) S.A. 4

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: Mit dieser Offenlegung in Bezug auf CPI Europe AG (ehemals Immofinanz AG) informiert die UBS Group AG den Markt über einen isolierten Fall von Übermeldung (Over-reporting), der zu falschen Offenlegungen im Zeitraum von September 2024 bis Oktober 2024 geführt hat. Die Situation wurde durch eine fehlerhafte Handelsbuchung im Zusammenhang mit einer Aktienoption verursacht, die fälschlicherweise mit 1,23% der Stimmrechte an der CPI Europe AG verbucht wurde. Der Handel hätte jedoch als Aktienoption der CA Immobilien Anlagen AG als zugrunde liegendem Emittenten verbucht werden müssen. Aufgrund dieses Versehens hat die UBS Group AG an den folgenden Tagen fälschlicherweise meldepflichtige Angaben veröffentlicht: 26., 27. und 30. September sowie 2., 3., 15. und 18. Oktober 2024. Trotz dieses Versehens blieb die UBS Group AG während dieses Zeitraums unterhalb der meldepflichtigen Schwelle. Diese Offenlegung dient als korrigierende Nachmeldung. Die in den Abschnitten 6 und 7 offengelegten Positionen beziehen sich auf die aktuellen Beteiligungen der UBS Group AG per 17.10.2025. Zurich, Switzerland am 21.10.2025



22.10.2025 CET/CEST

