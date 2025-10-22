Wacker Chemie wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 am 30. Oktober veröffentlichen. Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr dürfte auch das dritte Quartal gedämpft bleiben, da Solar-Polysilizium weiterhin unter den US-Zollbelastungen sowie der schwachen Nachfrage aus den Bau- und Automobilmärkten leidet. Unterauslastung und kürzere Auftragszyklen beeinträchtigen die Visibilität, und wir erwarten Q3-Umsätze von rund 1,39 Mrd. EUR (-3% yoy) bei einer EBITDA-Marge von 8,2% (-2,3pp yoy). Da die Marktschwäche länger anhält als ursprünglich erwartet und in den vergangenen Monaten keine spürbare Erholung eingetreten ist, haben wir unsere Annahmen für 2025-2027 vorsichtiger angepasst und gehen nun von einem schrittweiseren Erholungspfad aus. Dies führt zu einer Reduzierung des Kursziels von 85,00 EUR auf 80,00 EUR. Unsere Kaufempfehlung bestätigen wir jedoch, da wir auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Profil sehen - insbesondere im Hinblick auf den zyklischen Aufschwung, den wir für 2026-2027 erwarten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag





