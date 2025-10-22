Märkte richtungslos - TeamViewer und Texas Instruments belasten Stimmung

Der DAX zeigt sich zum Handelsstart richtungslos, während die US-Indikationen ebenfalls noch keinen klaren Trend erkennen lassen. In Tokio notierte der Nikkei etwas im Minus. Anleger reagieren verhalten, nachdem frische Quartalsberichte die Erwartungen der Märkte neu justieren.
Makroökonomischer Überblick:
In Japan hat sich das Handelsbilanzdefizit im September auf 234,6 Milliarden Yen verringert, blieb jedoch hinter den Erwartungen eines Überschusses zurück. Exporte legten um 4,2 Prozent zu, getragen von einem schwächeren Yen und einem neuen US-Handelsabkommen, während die Importe um 3,3 Prozent stiegen. Aus Großbritannien kam eine Überraschung: Die Inflationsrate verharrte im September bei 3,8 Prozent und blieb damit unter den Prognosen von 4 Prozent.
Im Fokus:
TeamViewer geriet vorbörslich deutlich unter Druck. Der Softwareanbieter kappte seine Prognose für den jährlich wiederkehrenden Umsatz und stellte für 2026 nur noch Erlöse von 790 bis 825 Millionen Euro in Aussicht, statt bisher 850 bis 870 Millionen. Zwar wurde die Ebitda-Margenerwartung leicht angehoben, doch die gesenkte ARR-Prognose belastet die Zukunftsaussichten erheblich.
Texas Instruments sorgte ebenfalls für Ernüchterung. Nach soliden Quartalszahlen kündigte der US-Chiphersteller für das laufende vierte Quartal einen Umsatzrückgang von rund sieben Prozent gegenüber dem Vorquartal an. Die prognostizierte Spanne von 4,22 bis 4,58 Milliarden Dollar sowie die Gewinnziele blieben unter den Markterwartungen, was die Halbleiterbranche insgesamt unter Druck setzt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN08P3
|2,48
|45,723273 USD
|16,21
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LGZ
|4,5
|24691,302892 Punkte
|61,1
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG9L39
|7,53
|23532,153964 Punkte
|30,06
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJL
|2,59
|24503,527344 Punkte
|114,06
|Open End
|DAX®
|Bull
|HD1ZX8
|60,74
|18200,221245 Punkte
|3,97
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2025; 10:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UN08P3
|5,52
|2400,00 EUR
|43,08
|18.03.2026
|The Coca-Cola Co.
|Call
|UG2E34
|0,87
|65,00 USD
|7,76
|13.01.2027
|adidas AG
|Call
|UG5720
|1,11
|210,00 EUR
|6,69
|17.06.2026
|DAX®
|Call
|UG9HM5
|2,11
|24400,00 Punkte
|55,92
|31.10.2025
|BMW AG
|Call
|HD1QWG
|0,10
|90,00 EUR
|15,36
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2025; 10:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD48C1
|1,40
|29195,579262 Punkte
|-5
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|HB9D39
|1,63
|4,241153 EUR
|2
|Open End
|Broadcom Inc.
|Long
|UG8PMG
|13,44
|171,387454 USD
|2
|Open End
|Siemens AG
|Long
|HC7CAE
|4,51
|193,556737 EUR
|5
|Open End
|Siemens Healthineers AG
|Short
|UG2KJL
|8,91
|58,317756 EUR
|-5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.10.2025; 10:20 Uhr;
