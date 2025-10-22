Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re geht davon aus, dass die alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten die Lebensversicherungsbranche rund um den Globus grundlegend verändern werden. Die Nachfrage nach Lebensversicherungen dürfte steigen, und zugleich stelle sich die Frage, wie mit dem Thema Langlebigkeit umgegangen wird. Bis 2050 werde voraussichtlich ein Viertel der Menschen in den Industrieländern über 65 Jahre alt sein, schreiben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
