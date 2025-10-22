FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2750 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14500 (14200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 360 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 975 (940) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES IAG TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 470 (400) PENCE - GOLDMAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2626 (2596) PENCE - 'SELL' - PEEL HUNT RAISES XP POWER TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1000 PENCE - RBC CUTS SIG PLC PRICE TARGET TO 9 (16) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
