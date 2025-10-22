Der Energieversorger will den Betreibern künftig nur noch den Marktpreis für den Solarstrom zahlen. Deshalb hat er nach einem Medienbericht nun alle Einspeiseverträge für Photovoltaik-Anlagen, die einen Fixpreis- oder Quartalspreismodell enthielten, zum Jahresende gekündigt. Der österreichische Versorger Energie Steiermark hat zum Jahresende 24. 000 Photovoltaik-Einspeiseverträge gekündigt. Dies betreffe jene Verträge, die ein Fixpreis- oder Quartalspreismodell enthalten und vor Oktober 2024 geschlossen wurden, wie die "Kleine Zeitung" berichtete. Den betroffenen Betreibern werde demnach ein Umstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland