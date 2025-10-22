Unterföhring (ots) -22. Oktober 2025. Olympiasieger gegen Olympiasieger. Sport-Legende gegen Sport-Legende. Rad gegen Ski. Am Samstag, 25. Oktober, treten Jan Ullrich und Sven Hannawald live auf ProSieben und auf Joyn gegeneinander an. Ob Fliegen oder Fahren zum Sieg führt, klärt "Schlag den Star" um 20:15 Uhr.Beide Konkurrenten geben sich siegessicher im Vorfeld. Sven Hannawald: "Ich fühle mich am wohlsten auf Platz 1." Doch das lässt Jan Ullrich kalt: "Bei 'Schlag den Star' machst du schnell den Abflug".Wer kommt unter die Räder und wer springt im Dreieck? Wer sichert sich 100.000 Euro?Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 25. Oktober 2025, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaEntertainment Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6142762