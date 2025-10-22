Der US Elektroautohersteller Tesla legt seine Zahlen für das jüngst beendete Quartal vor, und Anleger wie Analysten sind gleichermaßen in Alarmbereitschaft. Der Blick richtet sich nicht nur auf Fahrzeuglieferzahlen und Margen, sondern zunehmend auch auf autonome Systeme und Energiespeicherlösungen.Überraschung bei den Auslieferungen Tesla wird seinen Quartalsbericht nach Börsenschluss veröffentlichen. Für das dritte Quartal 2025 erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
