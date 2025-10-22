Noch bis zum 30. November 2025 können sich Entwickler:innen, Forscher:innen und Unternehmer:innen für den Adolf Goetzberger-Preis 2026 bewerben. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung der Adolf-Goetzberger-Stiftung würdigt persönliche Leistungen, die technologische Exzellenz mit praktischem Nutzen und gesellschaftlicher Relevanz verbinden. Bewerbungen für den Adolf-Goetzberger-Preis sind online möglich unter: www.goetzbergerstiftung.deGoetzberger-Preis für Innovationen zur SolarenergieGesucht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
