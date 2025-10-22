Netflix - Quartalszahlen enttäuschen



Die operative Gewinnmarge sank um rund 6 Prozent gegenüber dem Vorquartal.



Wie Netflix mitteilte, hat ein Steuerstreit in Brasilien dazu geführt, dass das Gewinnwachstum gebremst wurde. Das Unternehmen betonte jedoch, dass diese Angelegenheit keine wesentlichen Auswirkungen auf zukünftige Ergebnisse haben wird. Die Netflix-Aktie reagierte nach Veröffentlichung der Quartalszahlen mit einem Kursrückgang von rund 6 Prozent.



Im dritten Quartal stieg das Nettoergebnis laut Netflix auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Darin enthalten ist eine Zahlung von rund 619 Millionen US-Dollar an die brasilianischen Behörden. Der Umsatz wuchs um rund 17 Prozent auf etwa 11,5 Milliarden US-Dollar.



Für das laufende Quartal soll die finale Staffel von "Stranger Things" sowie die Live-Übertragung zweier NFL-Weihnachtsspiele positive Impulse liefern.









