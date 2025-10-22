DJ LVMH erwägt Verkauf von Fenty-Beauty-Beteiligung - Agentur

DOW JONES--Der französische Luxusgüterkonzern LVMH prüft einem Agenturbericht zufolge mit Unterstützung der Investmentbank Evercore einen möglichen Verkauf seiner 50-prozentigen Beteiligung an Fenty Beauty. Wie Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, könnte Fenty Beauty, das LVMH gemeinsam mit der Sängerin Rihanna hält, mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

LVMH und Evercore lehnten auf Anfrage von Reuters eine Stellungnahme ab, während Fenty Beauty und Vertreter von Rihanna nicht unmittelbar auf Bitten um Stellungnahmen reagierten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 06:28 ET (10:28 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.