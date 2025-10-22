Anzeige
Mittwoch, 22.10.2025
Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise
WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014
Tradegate
22.10.25 | 14:52
382,85 Euro
+0,26 % +1,00
22.10.2025 13:15 Uhr
XTB
Tesla Aktie vor den Quartalszahlen - Erwartungen, Chancen und Risiken im Überblick

Die Tesla Aktie steht vor einem der wichtigsten Termine des Jahres: den Quartalszahlen für Q3 2025. Nach starken Fahrzeugauslieferungen und Rekorden im Energy-Segment rechnen Analysten mit Ergebnissen über den bisherigen Markterwartungen.

Investoren richten ihren Blick dabei nicht nur auf die Zahlen selbst, sondern auch auf mögliche Hinweise zu Full Self Driving (FSD), dem Robotaxi-Programm und der künftigen Margenentwicklung.

Tesla Aktie Chart (D1): Charttechnische Analyse

Tesla Aktie Chart (D1): Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


© 2025 XTB
