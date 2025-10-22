© Foto: wallstreetOnline/KISeit Montag legen die Anteilsscheine von Rheinmetall wieder den Vorwärtsgang ein. Bleibt das so?Nach eine Phase der Konsolidierung auf hohem Niveau, zeigt jetzt alles wieder gen Norden. Der Angriff auf die 2000-Euro-Marke Ende September scheiterte deutlich. Danach gab es klare Rücksetzter zu den laufendenden Widerstandzonen um die 1800 Euro und darunter. Jetzt scheint sich die Aktie wieder zu erholen. Es gibt einige Neuigkeiten, die den Kurs antreiben, denn Rheinmetall hat eine prall gefüllte Aufragspipeline. Das Rüstungsunternehmen hat einen milliardenschweren Auftrag über 222 Radschützenpanzer des Typs Schakal für die deutschen und niedeländischen Streitkräfte erhalten. Der Gesamtwert …Den vollständigen Artikel lesen ...
