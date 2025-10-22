Redcare-Aktie startet durch: Grippewelle beflügelt Online-Apotheke
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|80,10
|80,25
|15:02
|80,10
|80,25
|15:02
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:34
|Aktien Frankfurt: Dax stagniert vor SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte stagniert. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP halten sich...
► Artikel lesen
|13:54
|Redcare-Aktie startet durch: Grippewelle beflügelt Online-Apotheke
|Redcare-Aktie startet durch: Grippewelle beflügelt Online-Apothek
► Artikel lesen
|11:30
|Aktien Frankfurt: Warten auf SAP-Zahlen - Teamviewer-Aktie bricht ein
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP...
► Artikel lesen
|11:25
|dm will mit Online-Apotheke starten - Redcare Pharmacy und DocMorris unter Druck
|10:30
|Redcare Pharmacy-Aktie in den Schlagzeilen - EILMELDUNG sorgt für heftige Reaktionen am Markt!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|REDCARE PHARMACY NV
|80,45
|-3,19 %