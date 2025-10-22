Seit Mitte Juni ist es amtlich: BioNTech will sich den ebenfalls in Deutschland beheimateten Wettbewerber CureVac unter den Nagel reißen. Nachdem das Bundeskartellamt grünes Licht für den Zusammenschluss der beiden Biotech-Firmen signalisiert hat, gehen die Mainzer nun den nächsten Schritt im Akquisitionsprozess.Am Mittwoch gab BioNTech den Start für das öffentliche Umtauschangebot bekannt. CureVac-Aktionäre können demnach ihre Papiere in BioNTech-Aktienhinterlegungsscheine ("American Depositary ...Den vollständigen Artikel lesen ...
