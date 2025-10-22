Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf landeseigenen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen erreichte 2024 einen Rekord. Wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Dietmar Brockes hervorgeht, gilt die Kommunikation mit Netzbetreibern als wesentliches Hemmnis für einen beschleunigten Ausbau, da sie zeitaufwändig und mit hohen Kosten verbunden ist.'‹ Zum Stichtag 15. September 2025 waren auf rund 156 Gebäuden des Verwaltungsvermögens Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
