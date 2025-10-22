Wien (www.fondscheck.de) - Martin Lück, bis Anfang 2024 Chefstratege für Deutschland, Österreich, Schweiz und Osteuropa bei BlackRock, wird sich Franklin Templeton zum 1. November als Chef-Kapitalmarktstratege für Deutschland und Österreich anschließen, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile die Fondsgesellschaft mit. In der neu geschaffenen Position solle er regionale Markteinblicke mit dem globalen Research von Franklin Templeton zusammenführen, "um die Beziehungen des Unternehmens zu Kunden, Medien sowie wirtschaftlichen und politischen Vordenkern in Deutschland und Österreich zu stärken", wie es in der Mitteilung heiße. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
