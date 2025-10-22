Die Enpal-Tochter verspricht Installationszeiten von durchschnittlich sechs Wochen, bis die Haushalte ihren intelligenten Zähler bekommen. Dabei sollen für die Endkunden keine Kosten für die Installation des Smart Meters anfallen. Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber Metrify Smart Metering steigt in das Geschäft mit Privatkunden ein. Ab sofort könnten auch Privathaushalte ein intelligentes Messsystem über die Plattform des Unternehmens bestellen und installieren lassen, teilte die Enpal-Tochter am Mittwoch mit. Sie will damit nach eigenem Bekunden einen Beitrag für einen effizierenden und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
