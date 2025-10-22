Die enrgi GmbH, exklusiver Vertriebspartner von Ecoforest-Wärmepumpen in Deutschland und die Consolar Solare Energiesysteme GmbH starten eine Kooperation, um Kunden ein System für Gebäudeheizung und Warmwasser auf Basis von PVT-Kollektoren zu bieten. Die Kombination aus den Sole-Wärmepumpen von Ecoforest und dem PVT-Luft-Sole-Kollektor Solink von Consolar liefert dabei sowohl Wärme als auch Strom vom Dach. Während herkömmliche Luft-Wärmepumpen einen Ventilator im Außenbereich benötigen und dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver