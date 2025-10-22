Gold: Crash oder Korrektur?: Minenaktien: Jetzt kaufen? | Netflix enttäuscht, Intuitive überrascht & Adidas

Der Goldpreis verzeichnet den größten Rückgang an einem Tag seit 2013. Sehen wir einen Crash oder nur eine gesunde Korrektur? Die Minen-Aktien leiden auch unter dem Rückgang. Sollten Anleger zugreifen oder abwarten?Unternehmenshighlights: Von glänzenden Zahlen bis zum Allzeittief Im Technologiesektor liefert Intuitive Surgical (der Hersteller des da Vinci-Operationssystems) mit glänzenden Zahlen ein starkes Signal, das die anhaltende Dominanz und das Wachstumspotenzial in der Medizintechnik unterstreicht. Auch GE Aerospace liefert weiter ab und überrascht mit der nächsten Prognoseerhöhung, was die robuste Nachfrage im Luftfahrtsektor hervorhebt. Auf der europäischen Seite hat die Unicredit …Den vollständigen Artikel lesen ...
