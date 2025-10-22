Der Sportartikelkonzern adidas hat ein starkes drittes Quartal vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Trotzdem verliert die Aktie an Wert und wirft Fragen zur Marktbewertung auf.Rekordumsatz und starke Margen treiben Jahresprognose nach oben Im dritten Quartal erzielte Adidas einen währungsbereinigten Umsatz von rund 6,63 Milliarden Euro, ein Anstieg um etwa 8. Der operative Gewinn stieg von 598 Millionen Euro im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
