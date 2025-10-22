Tesla wird am Mittwoch kurz nach Börsenschluss Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktie glänzte in den letzten Wochen durch Relative Stärke. Das Allzeithoch ist in Reichweite.Die Wall Street erwartet von Tesla einen Gewinn pro Aktie von 0,55 Dollar. Der Umsatz soll bei 27,1 Milliarden Dollar liegen. "Wir glauben an ein starkes Ergebnis für das 3. Quartal", so Dan Levy von Barclays. Dennoch betonte Levy in seinem Update zu Tesla, dass die Fundamentaldaten für den Elektroauto-Pionier wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär