Die neue Veröffentlichung der Bundesnetzagentur zeigt, dass die Quoten beim Einbau von intelligenten Messsystemen in Deutschland weiter niedrig sind. Nach Einschätzung von Octopus Energy dürfte die Zielquote von 20 Prozent für die sogenannten Pflichteinbaufälle bis zum Jahresende verfehlt werden. Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland kommt einfach nicht in Gang. So sind bis zum Ende des zweiten Quartals gerade einmal 16,4 Prozent der Pflichteinbaufälle mit einem Verbrauch von 6000 bis 100. 000 kWh oder einschließlich steuerbare 14a-Anlagen mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet worden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland