Die Gesamtdachfläche beläuft sich auf rund 555. 000 Quadratmeter. 1Komma5° soll auf allen geeigneten Dächern eine Photovoltaik-Anlage errichten und über 25 Jahre betreiben. In Niedersachsen sollen möglichst viele Landesgebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden und dazu startet das Land mehrere europaweite Vergabeverfahren. Das niedersächsische Finanzministerium hat nun 1Komma5° den Zuschlag für die Verpachtung der Dachflächen von landeseigenen Bestandsgebäuden und Neubauten in Niedersachsens Südosten, wie es am Mittwoch mitteilte. Es handelt sich demnach um Dachflächen von etwa 555. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
