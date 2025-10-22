DJ Deutsche Bank schließt Aktienrückkauf über 250 Mio Euro ab
DOW JONES--Die Deutsche Bank hat ihr Mitte September angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen Euro abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie bis zum 20. Oktober 8,4 Millionen Aktien oder 0,43 Prozent des Grundkapitals der Bank zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 29,85 Euro je Aktie zurückgekauft. Dieses Jahr hat die Bank damit zwei Aktienrückkaufprogramme im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro abgeschlossen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2025 11:10 ET (15:10 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News