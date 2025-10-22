Die Aktie von Redcare Pharmacy ist nach einem Kursrutsch wieder im Aufwind. Analysten und Börsianer sehen neue Chancen. Tobias Bosler, Chefredakteur von Bosler Börse, erklärt wie Anleger jetzt profitieren können.Die Aktie von Redcare Pharmacy war nach einem schwachen Jahresstart und dem Ausstieg zweier institutioneller Investoren zeitweise unter 72?Euro gefallen. Doch mit den Q3-Zahlen im Oktober kam der Turnaround: Redcare bestätigte die Jahresprognose und meldete ein Umsatzplus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark: Das RX-Geschäft legte deutlich zu - ein Segment, das wegen seiner treuen Stammkunden und niedriger Marketingkosten als besonders profitabel gilt. Die …