Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte kaum von der Stelle bewegt. Händler sprachen von einer vorsichtigen und zurückhaltenden Stimmung. Denn der Blick richte sich bereits auf den morgigen Donnerstag, wenn die Berichtssaison mit gleich fünf Bluechips deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Die in den USA angelaufene Quartalsberichtssaison zeichnet angesichts der Zollthematik, des Stillstands zahlreicher US-Regierungsbehörden und geopolitischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
