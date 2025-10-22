Hologic-Aktionäre erhalten 76 US-Dollar pro Aktie in bar sowie ein bedingtes Wertrecht von bis zu 3 US-Dollar pro Aktie, das bei Erreichen bestimmter Umsatzziele zahlbar wird

Dies entspricht einem Aufschlag von 46 auf den Schlusskurs von Hologic am letzten Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion

Die Transaktion umfasst bedeutende Minderheitsbeteiligungen von ADIA und GIC

Die Transaktion wird Hologic dabei helfen, seine Führungsposition im Bereich Frauengesundheit zu stärken und sein Wachstum zu beschleunigen

Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme durch Fonds unterzeichnet hat, die von Blackstone ("Blackstone") und TPG verwaltet werden. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 79 US-Dollar pro Aktie, was einem Unternehmenswert von bis zu 18,3 Milliarden US-Dollar entspricht.1

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden Blackstone und TPG alle ausstehenden Hologic-Aktien für 76 US-Dollar pro Aktie in bar zuzüglich eines nicht handelbaren Contingent Value Right (CVR) erwerben, mit dem bis zu 3 US-Dollar pro Aktie in zwei Zahlungen von jeweils bis zu 1,50 US-Dollar erhalten werden können, was einer Gesamtgegenleistung von bis zu 79 US-Dollar pro Aktie in bar entspricht. Das nicht handelbare CVR würde den Hologic-Aktionären bei Abschluss der Transaktion ausgegeben und nach Erreichen bestimmter globaler Umsatzziele für das Brustgesundheitsgeschäft von Hologic in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 ganz oder teilweise ausgezahlt werden.

Der Gesamtkaufpreis entspricht einer Prämie von etwa 46 gegenüber dem Schlusskurs von Hologic am 23. Mai 2025, dem letzten vollständigen Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion mit Hologic. Die Transaktion umfasst bedeutende Minderheitsbeteiligungen einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") und einer Tochtergesellschaft von GIC.

"Der heutige Tag markiert einen spannenden neuen Abschnitt für Hologic, da wir uns mit den außergewöhnlichen Teams von Blackstone und TPG zusammenschließen", sagte Stephen P. MacMillan, Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer von Hologic. "Mit ihren Ressourcen, ihrem Fachwissen und ihrem Engagement für die Gesundheit von Frauen werden Blackstone und TPG dazu beitragen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Fähigkeit zu verbessern, Kunden und deren Patienten auf der ganzen Welt wichtige medizinische Technologien zur Verfügung zu stellen. Diese Transaktion bietet den Aktionären von Hologic einen unmittelbaren und überzeugenden Mehrwert und spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter wider, deren harte Arbeit diesen Meilenstein ermöglicht hat."

Ram Jagannath, Senior Managing Director bei Blackstone, sagte: "Hologic ist ein herausragender globaler Marktführer im Bereich der Frauengesundheit und seit langem für seine bahnbrechenden und hochwertigen medizinischen Geräte und Diagnostikprodukte bekannt. Wir verfolgen das Unternehmen seit vielen Jahren aufmerksam und bewundern seit langem die positiven Auswirkungen, die seine lebensverändernden Technologien für Millionen von Patientinnen weltweit haben. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit TPG mit den hoch talentierten und fähigen Mitarbeitenden des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um weiter in die kontinuierliche Produktinnovation und das Wachstum von Hologic zu investieren."

"Die innovationsgetriebenen medizinischen Produkte und Technologien von Hologic verbessern die Diagnostik und Versorgung und damit die Gesundheitsergebnisse für Frauen auf der ganzen Welt", sagte Dr. John Schilling, Co-Managing Partner von TPG Capital. "Investitionen in Innovationen im Gesundheitswesen sind seit Jahrzehnten ein Schwerpunkt von TPG, und Hologic bietet eine überzeugende Gelegenheit, unser fundiertes thematisches Fachwissen zu nutzen, um die Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation zu unterstützen, die weiterhin starke klinische Ergebnisse fördern und die Patientenversorgung verbessern werden. Wir sind stolz darauf, mit dem Hologic-Team und Blackstone in diesem spannenden neuen Kapitel zusammenzuarbeiten."

Genehmigungen, Zeitplan und Transaktionsdetails

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Hologic, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung bestimmter anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Vorstand von Hologic hat die Fusionsvereinbarung einstimmig genehmigt und empfiehlt den Aktionären von Hologic, mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen und die Fusionsvereinbarung anzunehmen.

Blackstone und TPG haben die Finanzierung der Transaktion gesichert. Sie haben Hologic eine Finanzierungszusage von Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada und SMBC sowie Kapitalzusagen von Fonds vorgelegt, die von Blackstone und TPG beraten werden und unter Berücksichtigung der Bilanz des Unternehmens insgesamt ausreichen, um den Kaufpreis zu finanzieren und die damit verbundenen Gebühren und Aufwendungen bei Abschluss zu bezahlen. Die Private-Equity-Strategie von Blackstone für Privatanleger wird voraussichtlich ebenfalls im Rahmen der Transaktion investieren. TPG investiert über TPG Capital, die US-amerikanische und europäische Private-Equity-Plattform des Unternehmens, in Hologic.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von Hologic von der Nasdaq-Börse genommen. Das Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Marlborough, Massachusetts, beibehalten und weiterhin unter dem Namen und der Marke Hologic firmieren.

Die Fusionsvereinbarung beinhaltet eine 45-tägige "Go-Shop"-Frist, während der Hologic und seine Berater alternative Übernahmeangebote von Dritten einholen, prüfen und verhandeln können. Der Vorstand von Hologic hat das Recht, die Fusionsvereinbarung zu kündigen, um eine Transaktion mit einem besseren Angebot abzuschließen, vorbehaltlich der Bedingungen der Fusionsvereinbarung. Es kann nicht garantiert werden, dass dieser Prozess zu einem besseren Angebot führen wird oder nicht. Hologic beabsichtigt nicht, aktuelle Informationen zu diesem Prozess bekannt zu geben, es sei denn, es wird als angemessen oder erforderlich erachtet.

Finanzergebnisse von Hologic für das vierte Quartal

Wie am 2. Oktober angekündigt, plant Hologic, seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 am 3. November per Pressemitteilung bekannt zu geben. Angesichts der heute angekündigten Transaktion beabsichtigt Hologic nicht, in dieser Pressemitteilung eine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 abzugeben. Darüber hinaus plant Hologic keine Telefonkonferenzen zu den Ergebnissen, solange die Transaktion noch nicht abgeschlossen ist. Das Unternehmen plant, sein Formular 10-K für das Geschäftsjahr 2025 Ende November bei der SEC einzureichen.

Berater

Goldman Sachs Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Hologic, und Wachtell, Lipton, Rosen Katz fungiert als Rechtsberater des Unternehmens. Citi fungiert als exklusiver Finanzberater, Kirkland Ellis LLP fungiert als Rechtsberater und Ropes Gray fungiert als Berater für Gesundheitsvorschriften für das von Blackstone und TPG geführte Konsortium.

Über Hologic

Hologic, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Frauengesundheit, das sich der Entwicklung innovativer medizinischer Technologien widmet, mit denen Gesundheitsprobleme effektiv erkannt, diagnostiziert und behandelt werden können und die Versorgungsstandards weltweit verbessert werden. Weitere Informationen über Hologic finden Sie unter www.hologic.com

Über Blackstone

Blackstone ist der weltweit größte Verwalter alternativer Vermögenswerte. Blackstone ist bestrebt, institutionellen und privaten Anlegern attraktive Renditen zu bieten, indem es die Unternehmen, in die es investiert, stärkt. Das von Blackstone verwaltete Vermögen in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar umfasst globale Anlagestrategien mit Schwerpunkt auf Immobilien, Private Equity, Krediten, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumskapital, Sekundärmärkten und Hedgefonds. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com. Folgen Sie @blackstone auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

Über TPG

TPG ist eine weltweit führende alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 1992 in San Francisco gegründet wurde und über ein verwaltetes Vermögen von 261 Milliarden US-Dollar sowie Investment- und Operationsteams auf der ganzen Welt verfügt. TPG investiert in eine breit diversifizierte Palette von Strategien, darunter Private Equity, Impact, Kredite, Immobilien und Marktlösungen. Unsere einzigartige Strategie basiert auf Zusammenarbeit, Innovation und Inklusion. Unsere Teams kombinieren fundierte Produkt- und Branchenkenntnisse mit umfassenden Fähigkeiten und Fachwissen, um differenzierte Einblicke zu entwickeln und Mehrwert für unsere Fondsinvestoren, Portfoliounternehmen, Managementteams und Communities zu schaffen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "würden", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzt", "prognostiziert", "voraussichtlich", "wahrscheinlich", "zukünftig", "Strategie", "potenziell", "strebt an", "Ziel" oder andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Vorteilen und dem Zeitplan für den Abschluss der Fusion. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Hologic zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen hat, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die sich nachteilig auf das Geschäft und die Aussichten von Hologic auswirken und anderweitig dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitpunkt, den Erhalt und die Bedingungen aller erforderlichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen für die geplante Transaktion, die den Abschluss der geplanten Transaktion verzögern oder die Parteien dazu veranlassen könnten, die geplante Transaktion aufzugeben; das Eintreten von Ereignissen, Änderungen oder anderen Umständen, die zur Beendigung der im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion geschlossenen Fusionsvereinbarung führen könnten; die Möglichkeit, dass die Aktionäre von Hologic die geplante Transaktion nicht genehmigen; das Risiko, dass die Parteien des Fusionsvertrags die Bedingungen für die geplante Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllen können; Risiken im Zusammenhang mit der Beeinträchtigung der Managementzeit für das laufende Geschäft aufgrund der geplanten Transaktion; das Risiko, dass Ankündigungen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion negative Auswirkungen auf den Marktpreis der Stammaktien von Hologic haben könnten; das Risiko unerwarteter Kosten oder Ausgaben, die sich aus der geplanten Transaktion ergeben; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; das Risiko, dass die geplante Transaktion und ihre Ankündigung negative Auswirkungen auf die Fähigkeit von Hologic haben könnten, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen sowie Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Aktionären und anderen Geschäftspartnern aufrechtzuerhalten, und auf seine Betriebsergebnisse und sein Geschäft im Allgemeinen; und das Risiko, dass die Inhaber der CVRs nach Abschluss der geplanten Transaktion geringere Zahlungen als erwartet in Bezug auf die CVRs erhalten. Weitere Informationen zu Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, sind im Jahresbericht von Hologic auf Formular 10-K für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr enthalten, der am 27. November 2024 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, Quartalsberichten auf Formular 10-Q, aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen Unterlagen, die Hologic von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Diese Unterlagen sind, sobald sie verfügbar sind, im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Hologic unter https://investors.hologic.com oder auf der Website von SEC unter https://www.sec.gov verfügbar. Sollten sich eines dieser Risiken verwirklichen oder sich eine dieser Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Hologic derzeit nicht bekannt sind oder die Hologic derzeit für unerheblich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Hologic lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen und wo Sie diese finden

Im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Hologic durch Tochtergesellschaften von Blackstone Inc. und TPG Capital wird Hologic bei der SEC eine Proxy-Erklärung von Hologic (die "Proxy-Erklärung "). einreichen. Hologic plant, seinen Aktionären eine endgültige Proxy-Erklärung im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion zuzusenden. HOLOGIC EMPFIEHLT IHNEN DRINGEND, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG UND ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER HOLOGIC, BLACKSTONE INC., TPG CAPITAL, DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Sie können eine kostenlose Kopie der Proxy-Erklärung und anderer damit zusammenhängender Dokumente (sobald verfügbar), die von Hologic bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhalten. Sie können auch eine kostenlose Kopie der Proxy-Erklärung und anderer Dokumente (sofern verfügbar), die von Hologic bei der SEC eingereicht wurden, im Bereich "Investor Relations" auf der Website von Hologic unter https://investors.hologic.com oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von Hologic unter investors@hologic.com oder telefonisch unter 858-410-8904 erhalten.

Beteiligte bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten

Hologic und seine Direktoren und leitenden Angestellten können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Hologic-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion angesehen werden.

Informationen zu den Direktoren und Führungskräften von Hologic, einschließlich einer Beschreibung ihrer direkten oder indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, sind (i) in der endgültigen Stimmrechtsvollmacht von Hologic für die Jahreshauptversammlung 2025 enthalten, unter anderem unter den Überschriften "Vorschlag Nr. 1 Wahl der Direktoren", "Führungskräfte", "Erörterung und Analyse der Vergütung" "Vergütungstabellen für Führungskräfte", "Wertpapierbesitz von Direktoren und Führungskräften" und "Bestimmte Beziehungen und Transaktionen mit verbundenen Parteien", die am 16. Januar 2025 bei der SEC eingereicht wurde und unter https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm und (ii) soweit sich die Bestände an Wertpapieren von Hologic durch seine Direktoren oder leitenden Angestellten seit den in der endgültigen Stimmrechtsvollmacht von Hologic für seine Jahreshauptversammlung 2025 angegebenen Beträgen geändert haben, wurden oder werden diese Änderungen in der ersten Erklärung über den wirtschaftlichen Besitz von Wertpapieren auf Formular 3, in der Erklärung über Änderungen des wirtschaftlichen Eigentums auf Formular 4 oder in der jährlichen Erklärung über Änderungen des wirtschaftlichen Eigentums auf Formular 5, die bei der SEC eingereicht wurden und unter EDGAR Search Results https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only verfügbar sind.

Weitere Informationen zu den Teilnehmern an der Proxy-Solicitation und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen, sei es durch Wertpapierbestände oder auf andere Weise, sind in der Proxy-Erklärung und anderen relevanten Unterlagen enthalten, die bei der SEC eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente wie oben beschrieben erhalten.

Quelle: Hologic, Inc.

1Basierend auf 228 Millionen verwässerten Aktien, 2,2 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kurzfristigen Anlagen in der Bilanz von Hologic sowie 2,5 Milliarden US-Dollar an Schulden von Hologic zum 27.09.2025.

Contacts:

Für Hologic

Medienkontakte:

Bridget Perry

Senior Director, Corporate Communications

(+1) 508.263.8654

bridget.perry@hologic.com

Brunswick Group

Hologic@brunswickgroup.com

Investorenkontakt:

Michael Watts

Corporate Vice President, Investor Relations

(+1) 858.410.8514

michael.watts@hologic.com

Für Blackstone

Matt Anderson Matthew.Anderson@Blackstone.com

ODER

Hallie Dewey Hallie.Dewey@Blackstone.com

ODER

Jennifer Heath Jennifer.Heath@Blackstone.com

Für TPG

Luke Barrett und Courtney Power

media@tpg.com