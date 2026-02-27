Datum der Anmeldung:
26.02.2026
Aktenzeichen:
B1-42/26
Unternehmen:
TPG Inc., Fort Worth, Vereinigte Staaten von Amerika; Mittelbarer Erwerb von Gewerbeimmobilien der NWI Healthcare Properties LP, Toronto, Kanada
Produktmärkte:
Vermietung von Gewerbeimmobilien
