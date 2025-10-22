Berlin - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) will Anfang 2027 die sogenannte digitale Brieftasche einführen. "Die digitale Brieftasche, die Wallet ist sozusagen das Stück auf dem Mobiltelefon, wo man dann alle Nachweise hat", sagte er der Sendung "RTL Aktuell Spezial" am Mittwoch. "Das werden wir im ersten Quartal 2027 haben, vielleicht klappt es auch Ende 2026. Das wäre ein großes Weihnachtsgeschenk, aber wir feiern auch gern noch im Januar, Februar."



Wildberger sagte, man arbeite mit Nachdruck an dem Projekt. Es sei ein "fundamentaler Baustein", mit dem man sich "digital besser bewegen", uns sich ausweisen und viele Prozesse vereinfachen könne. "Weil auf diese Wallet werden sich auch viele andere Prozesse, sage ich mal, ein Bankkonto eröffnen oder einen Mobilfunkvertrag abschließen, anschließen."



Der Minister zeigte sich beeindruckt von der Digitalisierung in Griechenland und anderen Ländern. "Estland ist ein gutes Digitalisierungsbeispiel, Ukraine, extrem weit gekommen und Österreich, mit denen sind wir auch im Austausch."





