Es geht weiter bergab. Nach einem schwachen Auftakt in den heutigen Handel haben viele US-Aktien ihre Rückgänge beschleunigt. So notiert der Dow Jones Industrial aktuell 0,91 Prozent tiefer bei 46.495 Punkten, der S&P 500 verliert 1,13 Prozent auf 6.659 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,79 Prozent auf 24.678 Punkte nach.Die Netflix-Aktie stürzt um fast zehn Prozent ab und erreicht damit den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Der Streamingriese hatte nach Börsenschluss am Dienstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär