Uniphore, das Unternehmen für Business-KI, hat heute den Abschluss seiner Serie-F-Finanzierungsrunde in Höhe von 260 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. NVIDIA, AMD, Snowflake und Databricks gehörten zu den Investoren dieser Runde, ebenso wie Finanzinvestoren und staatliche Investoren, darunter NEA, March Capital, BNF Capital, National Grid Partners und Prosperity7 Ventures. Das neue Kapital wird die Innovation auf der KI- und Datenplattform des Unternehmens Business AI Cloud beschleunigen und das Ökosystem weiter vertiefen.

"Unsere Serie-F-Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für Uniphore. Anders als bei den meisten Finanzierungsrunden sind neben erstklassigen Finanzinvestoren auch die weltweit führenden KI- und Datenunternehmen beteiligt", so Umesh Sachdev, Mitbegründer und CEO von Uniphore. "Diese einzigartige Kombination aus Kapital und strategischer Ausrichtung untermauert die Position von Uniphore als Marktführer für Business-KI. Wir beobachten eine exponentielle Einführung bei Fortune-500-Unternehmen und anderen großen Firmen und diese Investition ermöglicht es uns, noch größere Wirkung zu erzielen und die Einführung von Innovationen für unsere Kunden weltweit zu beschleunigen."

Die Serie F von Uniphore wurde mit 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Dies spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, es großen Unternehmen zu ermöglichen, den wahren Wert von KI zu realisieren. Dies geschieht durch die Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit, die Geschäftsanwender erwarten, sowie durch die Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit, die die IT-Abteilung verlangt. Diese Balance aus Benutzerfreundlichkeit und Stringenz erschließt das Potenzial der KI, beschleunigt die Transformation und führt zu bedeutenden Ergebnissen. Die Business AI Cloud von Uniphore ist die einzige souveräne, zusammenstellbare und sichere KI-Plattform.

"Diese Investition ist eine einzigartige Validierung der Position von Uniphore im Zentrum der KI-Infrastruktur von Unternehmen", so Gerry Murray, Research Director bei IDC."Sie zeugt von einem breiten Konsens hinsichtlich einer entscheidenden Basisebene einer Infrastruktur, die Daten, Wissen, Modelle und Agenten über Ökosysteme hinweg sicher miteinander verbinden kann."

Beschleunigung der Einführung von Business-KI

Die Investitionen von NVIDIA, AMD, Snowflake und Databricks stärken die Business AI Cloud für über 2.000 globale Unternehmen, die bei der Optimierung ihrer Geschäftsergebnisse auf Uniphore vertrauen, darunter viele Fortune-500-Unternehmen.

Das Wachstum von Uniphore wird durch die breite Einführung von realen und bewährten Anwendungsfällen mit der Business AI Cloud vorangetrieben:

KPMG arbeitet mit Uniphore daran, die Effizienz in verschiedenen Bereichen wie Beschaffung, Personal und Finanzen zu verbessern. Durch die Entwicklung von KI-Agenten auf der Business AI Cloud von Uniphore kann KPMG seinen Kunden aus dem Banken- und Versicherungswesen, der Energiebranche und anderen regulierten Branchen einen höheren Mehrwert bieten. "Uniphore entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Player im Bereich KI und wir freuen uns sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Unternehmenswissen in die KI-Transformation einzubringen und so echte Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Wir teilen die Vision von Uniphore hinsichtlich KI als transformative Kraft für Unternehmen", so Prasad Jayaraman, Advisory Principal bei KPMG

arbeitet mit Uniphore daran, die Effizienz in verschiedenen Bereichen wie Beschaffung, Personal und Finanzen zu verbessern. Durch die Entwicklung von KI-Agenten auf der Business AI Cloud von Uniphore kann KPMG seinen Kunden aus dem Banken- und Versicherungswesen, der Energiebranche und anderen regulierten Branchen einen höheren Mehrwert bieten. Konecta nutzt die Business AI Cloud von Uniphore, um operative Expertise in einer wiederverwendbaren Bibliothek mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Agenten für mehrsprachigen Service, QA-Automatisierung, Agenten-Coaching und Workflow-Orchestrierung zu kodieren. Das Ergebnis: schnellere Problemlösungen, höhere Konsistenz und eine zentralisierte Governance, die die Anforderungen der CIOs aller Kunden und Regionen erfüllt. "Die Business AI Cloud von Uniphore unterstützt uns bei der Übertragung des operativen Know-hows von Konecta in skalierbare KI", so Oscar Vergé, Chief AI Deployment Officer . "Wir führen auf ihrer Plattform eine Bibliothek mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Agenten für mehrsprachigen Service, QA-Automatisierung, Agenten-Coaching und Workflow-Orchestrierung ein. So profitieren unsere Kunden von schnelleren Problemlösungen, höherer Konsistenz und der Kontrolle, die ihre CIOs benötigen."

nutzt die Business AI Cloud von Uniphore, um operative Expertise in einer wiederverwendbaren Bibliothek mit vorgefertigten und benutzerdefinierten Agenten für mehrsprachigen Service, QA-Automatisierung, Agenten-Coaching und Workflow-Orchestrierung zu kodieren. Das Ergebnis: schnellere Problemlösungen, höhere Konsistenz und eine zentralisierte Governance, die die Anforderungen der CIOs aller Kunden und Regionen erfüllt. Weitere Kunden von Uniphore aus verschiedenen Branchen, unter ihnen Allstate, The Washington Post, Priceline, Atlassian, Bloomberg Media, Dell und Skechers, nutzen Uniphore, um ihr Wachstum voranzutreiben, ihre Effizienz zu steigern und personalisierte Kundenerlebnisse zu gestalten.

"Für uns ist Uniphore eines der führenden Unternehmen im Bereich Business-KI, das agentenbasierte Unternehmen ermöglicht", so Hemant Dhulla, Vice President von NVIDIA AI Software. "Durch die Kombination eines souveränen und sicheren Ansatzes mit nahtloser Modellorchestrierung und schneller Implementierung von KI-Agenten unterstützt Uniphore Unternehmen, wirklich Geschäftsergebnisse zu erzielen und dabei die Kontrolle über ihre Daten und Arbeitsabläufe zu behalten."

"Die Business AI Cloud von Uniphore bietet die Leistung, Effizienz und Sicherheit, die Unternehmen benötigen", so Dan McNamara, SVP und GM, Server, HPC und Enterprise AI, AMD. "Als Marktführer im Bereich Business-KI kann Uniphore auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune-500-Kunden beim Übergang von KI-Pilotprojekten zur groß angelegten Produktion zurückblicken."

"Bei unserer Investition in Uniphore geht es darum, leistungsstarke agentenbasierte KI direkt in die Daten unserer Kunden zu integrieren. Durch die native Unterstützung von Snowflake ermöglicht es Uniphore Unternehmen, komplexe Workflows sicher zu automatisieren und so schneller einen Mehrwert zu erzielen, ohne jemals ihre Daten bewegen zu müssen", so Harsha Kapre, Head of Snowflake Ventures

"Unsere Kunden möchten generative KI-Anwendungen und -Agenten unkompliziert von der Machbarkeitsprüfung zur vollständigen Bereitstellung überführen", so Andrew Ferguson, Vice President von Databricks Ventures "Die Business AI Cloud von Uniphore unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des Datenzugriffs, der Modellinteroperabilität und der Agentenkoordination und sorgt letztlich dafür, dass KI-Initiativen zu echten Geschäftsergebnissen führen."

"Die Business AI Cloud von Uniphore verbindet offene Modellauswahl, Datenhoheit und agentenbasierte Automatisierung. So können Unternehmen schnell vom Pilotprojekt zur Produktion übergehen", so Abhishek Shukla, Managing Director bei Prosperity7 US. "Unsere Investition dient dem Ziel, eine Plattform zu unterstützen, die weltweit regulierte KI und messbare Geschäftsergebnisse ermöglicht."

NEA, March Capital und National Grid Partners haben ihre Investitionen angesichts des anhaltenden marktführenden Wachstums, der konsequenten Ausführung und des Vertrauens in die Vision der Business-KI-Plattform von Uniphore erhöht.

"Wir denken, dass Uniphore ein zukunftsweisendes Unternehmen im KI-Bereich ist, das über die Plattform und das Team verfügt, um eine führende Position in diesem Markt einzunehmen", so Scott Sandell, Executive Chairman und CIO bei NEA. "In jüngster Zeit konnte man beobachten, wie große Unternehmen dank einer soliden Unternehmensführung innerhalb von Wochen nicht Monaten von KI-Pilotprojekten zur Produktion übergingen. Wir freuen uns daher, in dieser aktuellen Finanzierungsrunde in das weitere Wachstum von Uniphore zu investieren."

"Uniphore bietet eine der schnellsten Ramp-ups, die wir bislang im Bereich KI für Unternehmen gesehen haben", so Sumant Mandal, Mitbegründer und Managing Partner bei March Capital "Die Einführung der Business AI Cloud nimmt bei den Fortune-500-Unternehmen mit immer mehr Anwendungsfällen rasant zu. Dank ihres offenen und modularen Designs können Kunden schnell loslegen und sicher skalieren. Wir freuen uns, dieses Team auf ihrem Weg zum Branchenführer zu unterstützen."

Die jüngsten Meilensteine umfassen die Einführung der Business AI Cloud im Frühjahr 2025, die Übernahmen von ActionIQ und Infoworks sowie die angekündigten Übernahmen von Orby AI und Autonom8. Mit diesen angekündigten Übernahmen positioniert sich Uniphore als Vorreiter in Sachen KI-Talente und unterstützt neue Ergebnisse für seine Kunden indem es Geschäftsanwendern und CIOs hilft, KI schneller einzuführen und Aufgaben mit auf Unternehmensdaten trainierter KI einfacher zu automatisieren. Zusammengenommen stärkt dies den End-to-End-Ansatz von Uniphore für Business-KI, die es Kunden erlaubt, ihre bestehenden Modelle und Dateninfrastrukturen beizubehalten, mit aktuellen Technologiesystemen zu arbeiten und Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Über Uniphore

Uniphore ist das Unternehmen für Business-KI, das mit einer vollständigen, zusammenstellbaren KI-Plattform, die sich über Agenten, Modelle, Wissen und Daten erstreckt, das agentenbasierte Unternehmen erschließt. Die Plattform des Unternehmens, die Business AI Cloud, schlägt eine Brücke zwischen Verbraucher-KI und Unternehmens-KI, indem sie die Einfachheit der Verbraucher-KI mit der für Unternehmen erforderlichen Genauigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit kombiniert. Uniphore ermöglicht es Geschäftsanwendern, KI unkompliziert einzusetzen und sofort Ergebnisse zu erzielen. Gleichzeitig erhalten CIOs die Grundlage, um leistungsstarke KI-Anwendungen bereitzustellen, die in Workflows eingebettet sind, die auf Unternehmensdaten trainiert wurden. Mehr als 2.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf das von Gartner und Forrester anerkannte Unternehmen, das in der Deloitte Fast 500 gelistet ist, denn Uniphore hält das Versprechen, KI als transformative Kraft für Unternehmen einzusetzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.uniphore.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251022970617/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Michael Trapani

Vice President of Global Marketing, Uniphore

(631) 560-8895