Picsart, die weltweit führende Plattform für digitale Kreationen, hat die Veröffentlichung ihrer neuen Halloween-Kampagne und ihres neuen E-Books Why Your Marketing Sucks angekündigt: ein anschaulicher, humorvoller Leitfaden zu den gravierendsten Fehlern, die Marketingfachleute begehen, und wie man sie vermeiden kann.

Why Your Marketing Sucks Ebook by Picsart

Die Kampagne, die vom 15. bis zum 31. Oktober läuft, verbindet Geschichten zum Thema Horror mit praktischen Marketing-Tipps und Fachwissen. Das Herzstück, das E-Book Why Your Marketing Sucks, wurde von Picsart und fünf führenden LinkedIn-Marketing-Influencern während einer exklusiven Markenreise nach Transsilvanien zum Bran Castle dem angeblichen Wohnsitz von Graf Dracula gemeinsam erstellt.

Mikayel Vardanyan, COO und Mitbegründer von Picsart, erklärte: "Die Generation Z macht mehr als 25 der heutigen Erwerbsbevölkerung aus. Picsart unterstützt diese Zielgruppe bereits seit 15 Jahren mehr als die Hälfte unserer Nutzer sind treue Verbraucher der Generation Z und wir bieten ihnen auch weiterhin eine kreative Plattform für Spaß und Arbeit, während sie sich in die nächste Lebensphase entwickeln. Diese Kampagne wurde entwickelt, um der neuen Generation von Marketingfachleuten auf unterhaltsame und lehrreiche Weise einen Mehrwert zu bieten."

Eine kreative Premiere für das B2B-Marketing

Vom 8. bis 11. Oktober 2025 begleitete Picsart die fünf Influencer auf ihrer Reise durch Rumänien. Die Erfahrung begann im Büro von Picsart in Bukarest, wo die Kreativen das Team trafen, thematisch passende Leckereien genossen und über die bevorstehende Reise und ihre Pläne diskutierten. Anschließend reiste die Gruppe für zwei Tage in die Region Transsilvanien, zunächst nach Brasov zu Marketing-Meetings, wo alle Influencer ihre Beiträge zum E-Book leisteten, und anschließend nach Bran zu einem privaten Abendessen und einer exklusiven Führung durch das Schloss Bran (Draculas Schloss) nach Geschäftsschluss: eine stimmungsvolle Kulisse, die den Vampir-Themen-Ton und das gotische Design der Kampagne inspirierte.

Während Influencer-Reisen für Instagram- und TikTok-Creators üblich sind, haben nur wenige Marken eine Reise speziell für LinkedIn-Influencer veranstaltet, obwohl die Plattform von 8 von 10 B2B-Vermarktern bevorzugt wird, wie Tagembed in seinem Bericht "Top LinkedIn Statistics to Drive Engagement Growth In 2025" hervorhebt. Picsart entwickelte die Kampagne, um authentische Co-Kreation in den Vordergrund zu stellen, im Gegensatz zur traditionellen Werbung durch Inhalte auf dem Konto eines Influencers. Picsart hat eine ausgewählte Gruppe von LinkedIn-Erstellern eingeladen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und etwas zu entwickeln, auf das andere Marketingfachleute zugreifen und das sie nutzen können: ein E-Book in voller Länge, das unterhält und informiert.

"Diese Art von Inhalten ist äußerst wichtig, denn selbst wenn Ihr Marketing nicht schlecht ist, kann man leicht in bequemen Gewohnheiten stecken bleiben, die zu Stagnation führen. Das Hinterfragen der eigenen Vorgehensweise kann in mehrfacher Hinsicht zu Verbesserungen führen", erklärte Rebecca Shipton, Expertin für organische soziale Medien und eine der Co-Autorinnen des E-Books.

Allanah Micallef, Expertin für Personal Branding und Mitautorin des E-Books, erklärte: "Wir sind uns bewusst, dass sich das Marketing schnell verändert Trends, Ratschläge und Neuigkeiten gibt es täglich. Es ist leicht, sich zurückgesetzt zu fühlen und nicht zu wissen, was es wert ist, verfolgt zu werden. Aus diesem Grund ist dieses E-Book von Bedeutung. Es handelt sich nicht nur um eine Liste von Tipps. Es handelt sich um eine Sammlung ehrlicher, praktischer Wahrheiten, die man online normalerweise nicht findet."

Über Why Your Marketing Sucks: A Spooky Survival Guide for Modern Marketers

Why Your Marketing Sucks wurde am 15. Oktober veröffentlicht und ist ein von Halloween inspiriertes Marketing-Handbuch, das häufige Marketing-Fallstricke aufzeigt und erklärt, wie man sie umgehen kann, wobei es die für Picsart typische visuelle Kreativität verkörpert.

Jedes Kapitel befasst sich mit dem "schwerwiegendsten Marketingfehler" für jede Nische und wie man ihn behebt. Die Themen werden von einigen der bekanntesten Autoren auf LinkedIn behandelt:

Rebecca Shipton Social Media: How to Revive an Audience

Sophie Miller Content: How to Lure Them to Your Lair

Ashleen Narula Community Building: How to Cultivate Your Coven

Eleshea Williams Nonprofit Marketing: Raising Spirits and Funds

Allanah Micallef Personal Branding: How to BRANd Yourself

Weitere Abschnitte befassen sich mit KI im Marketing, der Durchführung von Kampagnen und Influencer-Strategien und wurden in Zusammenarbeit mit dem internen Team von Picsart erstellt. Optisch besticht das E-Book durch seine gotische Ästhetik und die von Monotype bereitgestellte Typografie, wodurch es sich als Lehrmittel und kostenlose Informationsquelle für Marketingfachleute eignet.

Die Kampagne Why Your Marketing Sucks wurde auf LinkedIn, Instagram, per E-Mail, auf einer Landing Page und auf den Social-Media-Kanälen der Entwickler von Picsart gestartet. Das E-Book kann kostenlos unter https://picsart.com/why-your-marketing-sucks/ heruntergeladen werden. Die Kampagne läuft bis zum 31. Oktober und findet ihren Höhepunkt an Halloween selbst.

Über Picsart

Picsart ist eine anerkannte KI-gestützte Plattform für kreative Unabhängigkeit in einer globalen Wirtschaft, die zunehmend von Inhalten bestimmt und beeinflusst wird. Seit über 15 Jahren begleitet Picsart die nächste Generation von Geschichtenerzählern die Digital Natives der Generation Z in ihrem Wachstum und ermöglicht ihnen, ohne Einschränkungen oder Hindernisse zu gestalten, Marken aufzubauen und groß zu denken. Mit mehr als 130 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und über 2 Milliarden Downloads ist Picsart auf dem besten Weg, die kreative Triebkraft hinter dem 750 Milliarden Dollar schweren Markt für kleine Unternehmen, Unternehmer und Marken zu werden. Das Unternehmen bietet eine Reihe innovativer und intuitiver Tools und Lösungen, die die Kreativ-, Marketing- und Werbeprozesse revolutionieren. Da Kreativität zunehmend an Bedeutung für Identität, Einfluss, Unternehmertum und Rentabilität gewinnt, stellt Picsart die ideale Plattform für skalierbares, selbstgesteuertes Storytelling in einer Content-First-Wirtschaft dar.

