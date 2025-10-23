Graphit ist ein einzigartiges Material für Anoden. Vor allem das natürliche Graphit ist gefragt und punktet mit seinen Eigenschaften. Während China die Ausfuhr von Rohstoffen erschwert und bevorzugt fertige Batterien liefert, sorgen sich westliche Autohersteller wie General Motors um die Versorgungssicherheit. Hinzu kommt: Um im Wettbewerb mit der chinesischen Billig-Konkurrenz bestehen zu können, sind Innovationen nötig. Aktuell gibt es in ganz Kanada nur eine Mine für das wichtige Anoden-Material Graphit. Wir erklären Hintergründe und stellen einen Profiteur vor, den viele Investoren noch gar nicht auf dem Radar haben.

