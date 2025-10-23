Bystronic AG
Zürich, 23. Oktober 2025 - Das Marktumfeld im dritten Quartal 2025 war weiterhin angespannt und Kunden agierten sehr zurückhaltend. In der grössten Region EMEA sowie in der Region APAC ist noch keine wirtschaftliche Erholung spürbar. Die Regionen Americas und China büssten durch die Zolldiskussion an Dynamik gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 ein.
