Angespannte Marktsituation bremst weiterhin die Erholung



23.10.2025 / 06:30 CET/CEST



Auftragseingang mit CHF 468 Mio. auf Vorjahresniveau

Umsatz entwickelt sich wie erwartet rückläufig auf CHF 446 Mio.

Ausblick 2025 bestätigt: leicht rückläufiger Umsatz und verbessertes operatives Ergebnis Kennzahlen Mio. CHF 9M 2025 9M 2024 in % in % k.W.1 Auftragseingang 467.5 466.7 0.2 3.2 Nettoumsatz 445.7 488.4 (8.7) (5.9) Auftragsbestand 245.7 235.2 4.5 - 1 zu konstanten Wechselkursen

Zürich, 23. Oktober 2025 - Das Marktumfeld im dritten Quartal 2025 war weiterhin angespannt und Kunden agierten sehr zurückhaltend. In der grössten Region EMEA sowie in der Region APAC ist noch keine wirtschaftliche Erholung spürbar. Die Regionen Americas und China büssten durch die Zolldiskussion an Dynamik gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 ein.



In den ersten neun Monaten 2025 steigerte Bystronic den Auftragseingang auf CHF 468 Mio. (+3.2% zu konstanten Wechselkursen). Die Division Systems verzeichnete höhere Neubestellungen gegenüber Vorjahr, und insbesondere das Geschäft mit Rohrlasern sowie DNE entwickelten sich erfreulich. Der Auftragseingang der Division Service war rückläufig. Einerseits war dies auf die schwächere Kundenauslastung zurückzuführen. Andererseits lancierte Bystronic gezielte Massnahmen, um Kundenvertrauen zurückzugewinnen. Der Umsatz ging in den ersten neun Monaten 2025 wie erwartet zurück und lag bei CHF 446 Mio. Insbesondere in der Division Systems verzögerten sich einige Auslieferungen und Projektabschlüsse, unter anderem aufgrund der angespannten Zollsituation.



Trotz der fehlenden wirtschaftlichen Erholung und zusätzlichen Kosten aufgrund der im August eingeführten US-Zölle erwartet Bystronic für das Gesamtjahr 2025 weiterhin einen leicht rückläufigen Umsatz und ein verbessertes operatives Ergebnis gegenüber Vorjahr.



Medienmitteilung (PDF)

Bei Rückfragen: Corporate Communications

Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

michael.praeger@bystronic.com

Über Bystronic

Bystronic (SIX: BYS) ist ein international führender Anbieter von Technologien und Innovationen für die Blechbearbeitung. Als Komplettanbieter bietet das Unternehmen hochwertige Laser-Schneidanlagen für Blech und Rohre, moderne Abkantpressen und intelligente Automatisierungslösungen, die durch einen globalen Service unterstützt werden. Mit Bystronic Software treibt das Unternehmen die digitale Transformation der Branche voran.



Der Hauptsitz von Bystronic befindet sich in der Schweiz, weitere Entwicklungs- und Produktionsstätten sind in Deutschland, Spanien, Italien, China und den USA angesiedelt. Das Unternehmen bedient Kunden in mehr als 30 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von Händlern und Vertretungen.



Disclaimer

Die Pressemitteilung wird in Englisch und Deutsch veröffentlicht. Sollte die englische Übersetzung vom deutschen Original abweichen, so gilt der Wortlaut der deutschen Version. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche Unsicherheiten und Risiken unterliegen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Ungewissheiten und Risiken hängen u.a. mit Faktoren zusammen, die nicht durch Bystronic beeinflusst oder genau vorausgesagt werden können, wie insbesondere zukünftige Marktbedingungen, Zollerhöhungen durch die US-Administration und Gegenmassnahmen anderer Länder, Währungsschwankungen oder das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Lieferanten und Transportunternehmen, sowie mögliche Auswirkungen aufgrund des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängende Sanktionen. Leser werden darauf hingewiesen, kein übermässiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, da sich diese nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Bystronic lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren.



