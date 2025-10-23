EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Insolvenz

Frankfurt am Main, 23. Oktober 2025 - Die creditshelf Aktiengesellschaft (WKN A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, " creditshelf ") teilt mit, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main im Insolvenzverfahren (Az. 810 IN 148/24) der creditshelf den im Erörterungs- und Abstimmungstermin vom 22. Oktober 2025 vorgelegten Insolvenzplan bestätigt hat. Sämtliche Gläubigergruppen haben dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt. Der Insolvenzplan sieht die Sanierung des Rechtsträgers durch die Übernahme aller Aktien durch die Aktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, (" PVM ") vor. Nach dem bestätigten Insolvenzplan der creditshelf stellt die PVM finanzielle Mittel bereit, durch die eine deutliche Besserstellung der Insolvenzgläubiger gegenüber einer Abwicklung im Regelverfahren erreicht wird. Der den Plan bestätigende Beschluss des AG Frankfurt ist bereits rechtskräftig, das Insolvenzverfahren wird in Kürze aufgehoben und die Gesellschaft wird fortgesetzt. Nach dem Insolvenzplan gibt es keinerlei Zuflüsse an die Aktionäre, weil die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um alle Forderungen der Insolvenzgläubiger zu bedienen. Die Zulassung der Aktien der creditshelf zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse bleibt erhalten. Der Aufsichtsrat hat Herrn Oliver Würtenberger zum Mitglied des Vorstands bestellt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Tim Thabe und Dr. Daniel Bartsch legen ihre Ämter in den nächsten Tagen nieder. Kommunikation & IR: creditshelf Aktiengesellschaft der Vorstand Ansprechpartner: Dr. Daniel Bartsch Dr. Tim Thabe Oliver Würtenberger daniel.bartsch@creditshelf.com tim.thabe@creditshelf.com oliver.wuertenberger@creditshelf.com Über creditshelf creditshelf wurde als digitaler Unternehmensfinanzierer der nächsten Generation gegründet. Der Geschäftsbetrieb von creditshelf wurde mit Wirkung zum 06. Mai 2024 im Rahmen einer übertragenden Sanierung auf die Teylor AG übertragen. Nach Beendigung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wird die Gesellschaft mit einem neuen Aktionär fortgeführt. creditshelf ist derzeit im General Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. WKN A2LQUA ISIN DE000A2LQUA5 Börsenkürzel CSQ



