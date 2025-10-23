Bad Wimpfen (ots) -Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland reduziert Lidl ab sofort und dauerhaft die Preise für 13 Kaffee-Artikel der Eigenmarke Bellarom. Kaffeeliebhaber profitieren von einer vielfältigen Auswahl hochwertiger Kaffeebohnen sowie löslichem Kaffee zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Der "Bellarom Caffé Crema & Aroma" ist ab sofort für 12,99 Euro je Kilogramm erhältlich.Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 163 Litern ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen.[1] Rund 15,5 Millionen Kaffeetrinker greifen mehrmals täglich zu dem beliebten Heißgetränk.[2]Darüber hinaus setzt Lidl bei Kaffee auf zertifizierte Nachhaltigkeit: Bereits seit 2023 sind alle Röstkaffeeprodukte der Eigenmarke entweder nach Fairtrade-, Rainforest Alliance- oder Bio-Standards zertifiziert. Auch Kaffeekapseln und löslicher Kaffee erfüllen diese Anforderungen.Mit der Preissenkung gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.Vor Kurzem hatte Lidl in Deutschland bereits die Preise für Pasta (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251002_preissenkung-pasta#_ftnref1), Butter (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250926_preissenkung-butter) und Käse (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251009_preissenkung-kaese) reduziert. Die Preise gelten bundesweit einheitlich - von Dresden nach Saarbrücken, von Hamburg nach München.Diese Kaffee-Produkte sind ab sofort deutlich günstiger:- Bellarom Caffé Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro- Bellarom Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro- Bellarom Caffé Crema Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt 12,99 Euro- Bellarom Caffé Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro- Bellarom Espresso Intenso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt 12,99 Euro- Bellarom Barista Crema ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro (regional verfügbar)- Bellarom Barista Espresso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro (regional verfügbar)- Bellarom Caffé Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro- Bellarom Caffé Rosso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99 Euro- Bellarom Kaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro- Bellarom Kaffee Gold, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro- Bellarom Premium Röstkaffee Mild & Fein, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro- Bellarom Premium Röstkaffee Kräftig, 500 Gramm, neu 5,49 Euro (Grundpreis: 10,98 Euro/Kilogramm) statt 5,99 EuroWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] Statista, Kaffee - Statista Themenwelt, 2025.[2] Statista Market Insights, 2025.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6143256