MEDIENMITTEILUNG
Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG hat beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu 2 941 176 neuen Aktien mit einem Zielvolumen von rund CHF 50.0 Mio. aufzunehmen. Darüber hinaus besteht die Option, das Zielvolumen bei starker Nachfrage auf bis zu insgesamt CHF 73.0 Mio. durch die Emission von insgesamt bis zu 4 294 690 neuen Aktien zu erhöhen. Bis heute hat die Gesellschaft bereits Investitionsverpflichtungen seitens sechs Festübernehmern im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert, was auch der Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspricht.
Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 17.00. Der Bezugspreis liegt somit 4.1% unter dem Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Tage von CHF 17.73 bzw. 2.9% unter dem gestrigen Schlusskurs von CHF 17.50. Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt.
Parallel dazu können Investoren Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober und 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) zum Angebotspreis von CHF 17.00 platzieren. Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene Aktien werden bei sechs in der Schweiz domizilierten Festübernehmern, mit denen die Gesellschaft Vereinbarungen zur Ausübung von Bezugsrechten respektive zum Kauf von anlässlich des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien im Umfang von insgesamt 2 466 311 neuen Aktien abgeschlossen hat, platziert. Etwaige darüberhinausgehende angebotene Aktien werden frei im Markt platziert.
Die Fundamenta Real Estate AG hat sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien verpflichtet.
Verwendung des Nettoerlöses
Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan
Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden indikativen Zeitplan für die Kapitalerhöhung vor:
24. Oktober 2025 (nach Börsenschluss): Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
Online-Berichterstattung
gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025
Fundamenta Real Estate AG
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch
