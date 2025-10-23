Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement



Zug, 23. Oktober 2025 Verwaltungsrat beschliesst Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von CHF 50.0 Mio. mit der Option, das Volumen auf bis zu CHF 73.0 Mio. zu erhöhen

Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 17.00 je neuer Aktie

Fundamenta hat vorab Investitionsverpflichtungen seitens Investoren im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert

Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Investoren können Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober und 4. November, 12:00 Uhr (MEZ) 2025 platzieren. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt

Verwendung des Nettoerlöses für die Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG hat beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu 2 941 176 neuen Aktien mit einem Zielvolumen von rund CHF 50.0 Mio. aufzunehmen. Darüber hinaus besteht die Option, das Zielvolumen bei starker Nachfrage auf bis zu insgesamt CHF 73.0 Mio. durch die Emission von insgesamt bis zu 4 294 690 neuen Aktien zu erhöhen. Bis heute hat die Gesellschaft bereits Investitionsverpflichtungen seitens sechs Festübernehmern im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert, was auch der Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspricht. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von CHF 17.00. Der Bezugspreis liegt somit 4.1% unter dem Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Tage von CHF 17.73 bzw. 2.9% unter dem gestrigen Schlusskurs von CHF 17.50. Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt. Parallel dazu können Investoren Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober und 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) zum Angebotspreis von CHF 17.00 platzieren. Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogene Aktien werden bei sechs in der Schweiz domizilierten Festübernehmern, mit denen die Gesellschaft Vereinbarungen zur Ausübung von Bezugsrechten respektive zum Kauf von anlässlich des Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien im Umfang von insgesamt 2 466 311 neuen Aktien abgeschlossen hat, platziert. Etwaige darüberhinausgehende angebotene Aktien werden frei im Markt platziert. Die Fundamenta Real Estate AG hat sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien verpflichtet. Verwendung des Nettoerlöses

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu verwenden, wobei der zusätzliche Nettoerlös, der sich aus der Erhöhung des Zielvolumens bei starker Nachfrage ergibt, die Flexibilität der Gesellschaft für gezielte Akquisitionen erhöht sowie zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis dient. Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan

Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Richtlinien erfolgen. Der Prospekt kann ab heute bei der UBS, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach, CH-8098 Zürich

(E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com ) bezogen werden. Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden indikativen Zeitplan für die Kapitalerhöhung vor: 24. Oktober 2025 (nach Börsenschluss): Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte

27. Oktober 2025: Beginn der Bezugsfrist für die bestehenden Aktionäre / Platzierungsfrist für die freie Platzierung

3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Bezugsfrist

3. November 2025, (nach Börsenschluss): Bekanntgabe der Ausübungsquote der Bezugsrechte

4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Platzierungsfrist

6. November 2025: Erster Handelstag der neuen Aktien

7. November 2025: Zahlungsdatum / Titellieferung Kontakt Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss Agenda

Publikation Geschäftsbericht 2025

11. März 2026 Generalversammlung 1. April 2026

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) sowie der Kurzbericht mit Daten und Fakten (Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich. gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025 Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der Deutschschweiz. Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen nachhaltige Erfolge erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517 Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | T +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch , www.fundamentarealestate.ch Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 58 317 17 17, info@sps.swiss , www.spssolutions.swiss

Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates, ricardo.ferreira@sps.swiss

Christian Gätzi, Chief Financial Officer - Fundamenta Real Estate AG, christian.gaetzi@sps.swiss

Monika Gadola Hug, Head Client Relations, monika.gadolahug@sps.swiss Um sich für alle Publikationen abzumelden, wählen Sie diesen Link . NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Aktien dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt nach oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundegesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Teile dieser Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Artikel 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 dar. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Aktien der Fundamenta Real Estate AG sollten ausschliesslich aufgrund des Prospektes erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien. Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, ist ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") gerichtet.

