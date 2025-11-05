Zug - Im Rahmen der Kapitalerhöhung der Fundamenta Real Estate AG wurden 4'119'748 neue Aktien mit einem Nennwert von CHF 6.00 zu einem Bezugs- und Platzierungspreis von CHF 17.00 platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Gesellschaft von der Option der Erhöhung des Volumens Gebrauch gemacht und neue Aktien mit einem Volumen von CHF 70.0 Mio. ausgegeben. 1 283 676 Aktien wurden von bestehenden Investoren durch die Ausübung von Bezugsrechten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab