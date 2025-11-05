Zug - Im Rahmen der Kapitalerhöhung der Fundamenta Real Estate AG wurden 4'119'748 neue Aktien mit einem Nennwert von CHF 6.00 zu einem Bezugs- und Platzierungspreis von CHF 17.00 platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Gesellschaft von der Option der Erhöhung des Volumens Gebrauch gemacht und neue Aktien mit einem Volumen von CHF 70.0 Mio. ausgegeben. 1 283 676 Aktien wurden von bestehenden Investoren durch die Ausübung von Bezugsrechten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.