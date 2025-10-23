Die Ruhe nach dem Sturm? Nach einer Reihe hoher Tagesgewinne knickten der Goldpreis und die Aktien von Produzenten wie etwa Kinross, Newmont oder Endeavour Mining am Dienstag kräftig ein. Am vergangenen Mittwoch gab es dann tatsächlich einen weitgehend ruhigen Handelstag. Die Marktteilnehmer scheinen nun zunächst auf neue Impulse zu warten. Befeuert wurden die Gewinnmitnahmen von Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA und einer darauf folgenden Erholung des ...

