Deutsche Banks optimistischer Ausblick für Gold. Tesoro Gold und Kinross Gold im Rampenlicht.

Ein sich festigender Hintergrund für Gold

Die Entscheidung der Deutschen Bank, ihre Goldprognose für 2026 auf 4.450 US-Dollar je Unze anzuheben, fällt in eine Phase, in der sowohl Produzenten als auch Entwickler starke Dynamiken melden. Die Bank verwies auf sich stabilisierende Investorenströme, robuste Goldkäufe der Zentralbanken sowie Angebotsengpässe im Edelmetallsektor als Treiber eines "positiven strukturellen Bildes". Die prognostizierte Handelsspanne von 3.950 bis 4.950 US-Dollar legt eine solidere Untergrenze für den Goldpreis fest und unterstützt die Erwartung, dass die angespannten physischen Märkte bis 2026 anhalten werden.

Die überarbeitete Prognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Gold-Futures bereits erhöhte Preisniveaus einpreisen. Die Analyse der Deutschen Bank deutet darauf hin, dass ETF-Zuflüsse die Unterstützung nahe 3.900 US-Dollar pro Unze aufrechterhalten könnten - selbst bei einer langsameren geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank. Diese Kombination aus makroökonomischer Unterstützung und begrenztem Angebot spiegelt sich zunehmend in den gemeldeten Ergebnissen etablierter Produzenten wider.

Kinross liefert solide Ergebnisse für das dritte Quartal

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) zeigen, wie höhere Goldpreise sich positiv auf Margen und Umsätze auswirken. Das Unternehmen erzielte bereinigte Gewinne von 0,44 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Markterwartungen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um nahezu 26% auf 1,8 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen - ein Beleg für die Hebelwirkung, die Produzenten in einem steigenden Preisumfeld besitzen.

Der Bergbaukonzern erhöhte zudem erstmals seit 2020 seine Dividende und signalisiert damit Vertrauen in seine Cashflows trotz gestiegener Investitionsausgaben. Analysten von Jefferies reagierten mit einer Anhebung des Kursziels für das Unternehmen und verwiesen auf die verlässliche operative Planung sowie stabile Kostenerwartungen. Kinross bekräftigte zudem seinen Produktionsausblick für 2025: 2 Millionen Goldäquivalent-Unzen bei nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.500 US-Dollar pro Unze - eine vorteilhafte Position, falls die Prognose der Deutschen Bank Realität wird.

Tesoro Gold erhält positive Analysteneinschätzungen

Das sich wandelnde wirtschaftliche Umfeld rückt Tesoro Gold (ISIN: AU000007720) zunehmend in den Fokus, dessen El Zorro-Projekt in Chile weiterhin durch seine Kombination aus Größe, Geologie und attraktiver Bewertung hervorsticht.

Die zentrale Ternera-Resource bildet das Rückgrat eines Produktionsszenarios von über einer Million Unzen mit einem konzeptionellen Ausstoß von mehr als 100.000 Unzen pro Jahr. Was Tesoro in der aktuellen Marktsituation besonders positioniert, ist die Breite seines Explorationskorridors.

Diese Explorationsstärke scheint ein wesentlicher Grund dafür zu sein, dass Analysten Raum für eine Neubewertung sehen. Tesoro wird derzeit deutlich unter dem Peer-Group-Niveau gehandelt - sowohl beim Verhältnis Unternehmenswert zu Resource als auch beim Verhältnis Kurs zu Nettoinventarwert. Research-Schätzungen bewerten die Aktie bei etwa 54 A$ pro Unze Resource, verglichen mit einem Peer-Durchschnitt von 176 A$.

Morgans aktualisierte kürzlich sein Bewertungsmodell, berücksichtigte die zeitliche Fortschreibung der Bewertung sowie das erweiterte Aktionärsregister. Das Ergebnis ist eine risikobereinigte Bewertung von 854 Mio. A$, entsprechend einem Kursziel von 4,80 A$ je Aktie (nach der jüngsten Aktienkonsolidierung).

Morgans betont, dass Tesoro selbst auf dem aktuellen Kursniveau im Vergleich zur Peer-Group weiterhin günstig erscheint - sowohl bezüglich EV/Resource als auch P/NAV. Der Analyst hebt insbesondere die Kombination aus Projektgröße, Betriebsbedingungen in niedriger Höhe und Zugang zu bestehender Infrastruktur als unterstützende Faktoren für die langfristige Entwicklung hervor.

Eine Branche im Einklang mit dem Preismomentum

Goldproduzenten und -entwickler treten mit einem deutlich unterstützenderen makroökonomischen Umfeld in das Jahr 2026 ein. Für etablierte Unternehmen wie Kinross verstärken höhere Preise die Cashflows und sichern Dividenden. Für aufstrebende Unternehmen wie Tesoro steigert das Umfeld den strategischen Wert geologischer Größe und potenzieller Wachstumstreiber.

Sollten die strukturellen Faktoren, auf die die Deutsche Bank hinweist, weiterhin Bestand haben, könnten Investoren verstärkt Projekte fokussieren, die sowohl Ressourcenerweiterungen als auch langfristige Produktion ermöglichen. Tesoros Positionierung innerhalb dieses Trends unterstreicht, weshalb das Unternehmen weiterhin verstärkte Aufmerksamkeit erhält, während die Dynamik im Sektor zunimmt.

