Golds zweite Phase: Warum Edelmetalle 2026 erneut die Kontrolle über die Märkte übernehmen. Tesoro Gold im Fokus

Während geopolitische Risiken, fiskalische Belastungen und eine sich wandelnde Geldpolitik aufeinandertreffen, rücken Gold und Silber wieder verstärkt in den Mittelpunkt - und lenken die Aufmerksamkeit erneut auf qualitativ hochwertige Entwicklungsprojekte im gesamten Sektor.

Ein makroökonomisches Umfeld wie geschaffen für Edelmetalle

Die Investitionslandschaft auf dem Weg ins Jahr 2026 ist zunehmend von Unsicherheit statt von Euphorie geprägt. Nachlassendes globales Wachstum, anhaltende geopolitische Brennpunkte und stark belastete staatliche Haushalte verstärken die Nachfrage nach Vermögenswerten, die reale Werte erhalten. Vor diesem Hintergrund haben Edelmetalle ihre traditionelle Rolle als Anker in Anlageportfolios wieder eingenommen.

Die starke Performance von Gold im Jahr 2025 hat die zugrunde liegende Investmentthese nicht erschöpft. Zentralbanken bauen ihre Reserven weiterhin aus, die Nachfrage privater Anleger bleibt robust, und Erwartungen von Zinssenkungen in den großen Volkswirtschaften senken die Opportunitätskosten für das Halten nicht verzinslicher Vermögenswerte. Silber profitiert derweil sowohl von seinen monetären Eigenschaften als auch von einer steigenden industriellen Nachfrage im Zusammenhang mit Elektrifizierung und fortschrittlicher Fertigung.

Fünf Trends, die sich 2026 bündeln

Mehrere Themen laufen im kommenden Jahr zusammen und stützen Edelmetalle. Erstens bleibt künstliche Intelligenz ein dominanter Wachstumstreiber, doch ihre Ausbreitung erhöht den Energieverbrauch und die Infrastrukturinvestitionen und stärkt damit inflationssensible Inputs. Zweitens etablieren sich Gold und Silber zunehmend als bevorzugte Absicherungsinstrumente gegen anhaltende geopolitische und fiskalische Risiken. Drittens gewinnen digitale Vermögenswerte wie Bitcoin an institutioneller Akzeptanz, doch ihre Volatilität unterstreicht die Attraktivität etablierter Wertaufbewahrungsmittel. Viertens gewinnen Sachwerte und Rohstoffe wieder an Bedeutung, da Investoren verstärkt auf Widerstandsfähigkeit statt auf reines Wachstum setzen. Schließlich bevorzugen die Aktienmärkte Unternehmen mit greifbaren Vermögenswerten, soliden Bilanzen und klaren Entwicklungspfaden gegenüber spekulativen Narrativen.

Zusammen schaffen diese Trends ein konstruktives Umfeld für Goldproduzenten und -entwickler mit Größe, Disziplin und Optionalität.

Die Attraktivität von Gold geht über den Preis hinaus

Die Relevanz von Gold im Jahr 2026 bemisst sich weniger an kurzfristigen Kurszielen als an seiner strukturellen Positionierung. Die Käufe der Zentralbanken sind zu einem dauerhaften Merkmal des Marktes geworden und nicht mehr nur zyklischer Natur. Gleichzeitig führt die geopolitische Fragmentierung dazu, dass Länder ihre Reserven zunehmend von traditionellen Währungen diversifizieren.

Der Markt differenziert immer stärker zwischen Unzen im Boden und Unzen, die realistisch in Cashflow umgewandelt werden können. Entwicklungsqualität, Infrastrukturzugang und Genehmigungspfade stehen erneut im Zentrum der Bewertung. Ein Beispiel hierfür ist das an der ASX notierte Unternehmen Tesoro Gold.

Tesoro Gold und das Argument für eine distriktweite Exponierung

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat sich als ein Name etabliert, der unter Edelmetallinvestoren zunehmend Beachtung findet. Tesoro Gold ist alleiniger Eigentümer des El-Zorro-Goldprojekts, das eine Fläche von 570 km² mit äußerst aussichtsreicher Geologie in der Atacama-Region Chiles umfasst, etwa 800 km nördlich der chilenischen Hauptstadt Santiago und rund 140 km über die Straße von der Regionalhauptstadt Copiapó entfernt. Das Projekt stellt das erste intrusionsgebundene Goldsystem dar, das in Chile entdeckt wurde, und ist strategisch günstig gelegen mit leicht zugänglicher, etablierter Infrastruktur wie Straßen, Strom- und Wasserversorgung. El Zorro beherbergt die 1,5-Mio.-Unzen-Lagerstätte Ternera sowie erhebliches Explorationspotenzial entlang eines 20 km langen Korridors mit zahlreichen bislang unerprobten Intrusionen.

Nach Einschätzung von Morgans repräsentiert El Zorro das erste intrusionsgebundene Goldsystem in Chile - ein geologisches Umfeld, das andernorts historisch große und langlebige Goldreviere hervorgebracht hat. Das Projekt profitiert von bestehender Infrastruktur, Küstennähe und relativ geringer Höhenlage - Faktoren, die die Kapitalintensität und die Betriebskosten maßgeblich beeinflussen können.

Wesentlich ist zudem, dass Tesoro mit seinem umfangreichen Landpaket einen 20 Kilometer langen Korridor mit mehreren ungetesteten Zielen abdeckt und das Unternehmen damit mehr als nur eine Ein-Asset-Story darstellt - zu einem Zeitpunkt, an dem Größe zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Edelmetalle in einem selektiveren Markt

Mit Blick auf das Jahr 2026 bewegt sich der Edelmetallsektor nicht mehr im Gleichschritt. Kapital wird selektiver eingesetzt und honoriert Projekte, die geologische Glaubwürdigkeit mit praktischen Entwicklungsvorteilen verbinden. Diese Verschiebung begünstigt Unternehmen, die sowohl einen Abwärtsschutz in einem volatilen makroökonomischen Umfeld als auch Aufwärtspotenzial bei nachhaltig hohen Goldpreisen aufzeigen können.

Gold und Silber werden erneut nicht als taktische Trades, sondern als strategische Vermögenswerte betrachtet. Für den Sektor bedeutet dies eine Rückkehr zu den Fundamentaldaten - und für gut positionierte Entwickler die Chance, sich mit zunehmender Reife des Zyklus klar zu profilieren.

Quellen:

Morgans Research note "Morgans Gold Universe" 08.10.2025

https://www.smh.com.au/money/investing/from-ai-to-bitcoin-these-five-trends-will-dominate-markets-in-2026-20251209-p5nm2u.html

https://investorhub.tesorogold.com.au/activity-updates/eN12ly-tesoro-gold-momentum-building

----

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

