Armonk - Beim IT-Unternehmen IBM hat die Softwaresparte im dritten Quartal wie schon im zweiten Jahresviertel trotz deutlicher Zuwächse enttäuscht. Deren Umsatz legte zwar im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar (6,2 Mrd Euro) zu, wie der Konzern am Mittwoch nachbörslich in Armonk mitteilte. Allerdings blieb das von Experten viel beachtete Geschäft der Sparte Red Hat, einem Anbieter von sogenannten Hybrid-Cloud-Lösungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab