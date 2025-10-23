

ESPOO (dpa-AFX) - Nokia Oyj (NOK) released earnings for third quarter that Dropped, from last year



The company's earnings came in at EUR80 million, or EUR0.01 per share. This compares with EUR175 million, or EUR0.03 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 11.6% to EUR4.828 billion from EUR4.326 billion last year.



Nokia Oyj earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: EUR80 Mln. vs. EUR175 Mln. last year. -EPS: EUR0.01 vs. EUR0.03 last year. -Revenue: EUR4.828 Bln vs. EUR4.326 Bln last year.



