Die Aktie von TotalEnergies konnte an den vergangenen Handelstagen wieder etwas Boden gut machen. Geht es nach den Experten der kanadischen Bank RBC, so haben die Anteilscheine des französischen Energieriesen aber immer noch reichlich Luft nach oben. So sieht deren Analyst Biraj Borkhataria den fairen Wert erst bei 70,00 Euro erreicht. Dies liegt mehr als 30 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Dementsprechend wurde das Anlagevotum mit "Outperform" bestätigt. Borkhataria verwies darauf, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...